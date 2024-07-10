مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُجري جراحة معقدة لإنقاذ عشريني من تبعات حادث مروري مروع

وقال الدكتور الحسن إن نتائج الفحوصات كشفت عن أماكن الكسور في عظام الجمجمة والصدغ الأيسر، وتحديد أماكن نزف الشرايين النشطة غير المستجيبة للإسعافات الأولية، حيث تم نقل المريض على الفور إلى غرفة العمليات وإخضاعه لتدخل جراحي عاجل استغرق "60" دقيقة، وتم فيه السيطرة على نزف الشرايين الداخلية والخارجية والأوعية الدموية بالرأس والوجه، وتخفيف الضغط القائم على الجمجمة، تبع ذلك معالجة القطع والكسور المتفرقة بالوجه تجميلياً. نقل بعدها المريض إلى وحدة العناية المركزة (I.C.U) مع وضعه تحت الملاحظة على مدار الساعة، وفي الساعات الأولى من التدخل العلاجي، تبين تحسن مؤشراته الحيوية وعاد إليه الوعي تدريجياً، نُقل بعدها إلى جناح التنويم، ومن ثم خرج من المستشفى في اليوم الثالث وهو بصحة جيدة، بعد أن تلقى رعاية طبية فائقة على مدار 7 أيام.