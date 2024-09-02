"الوعلان للتجارة" تطرح "رينو أركانا" إضافة مميزة لتشكيلة سيارات "رينو" في المملكة

كشفت شركة "الوعلان للتجارة"، الموزع الرسمي لعلامة "رينو" الفرنسية في المملكة العربية السعودية، عن سيارة "رينو أركانا" Renault Arkana الجديدة طراز العام 2025، في حفل أقيم في العمارية هيلز في مدينة الرياض، بحضور عدد من العملاء وممثلي وسائل الإعلام.
رئيس مجلس إدارة شركة الوعلان القابضة، فهد بن سعد الوعلان اعتبر أن "رينو أركانا" تُعد إضافة هامة لتشكيلة سيارات رينو في السوق السعودية، بما تتضمنه من تصميم عصري أنيق وتجهيزات وتقنيات مبتكرة وعملية. وأشار إلى أن السيارة الجديدة تبدأ رحلتها في الأسواق الخليجية انطلاقاً من السوق السعودية، التي تتمتع بدينامية عالية وامكانات كبيرة وبأهمية استراتيجية بالنسبة لمجموعة "رينو"، وقد خضعت "أركانا" لتجارب ميدانية في ظروف مناخية قاسية وأثبتت عن قدرات تحمل واعتمادية عالية، وهي تتناسب مع طبيعة المملكة وذوق المستهلك السعودي.
وأكد الوعلان أن "الوعلان للتجارة" تسعى دائماً إلى تقديم الأفضل في عالم السيارات إلى العملاء في المملكة وتوفير أحدث المنتجات والخدمات المتطورة والمبتكرة لعشاق العلامة الفرنسية في السوق السعودية.
تُعد "أركانا" حصان "رينو" الرابح في الفئة C من سيارات الكروسوفر المدمجة، وقد بيع منها منذ طرحها بنسختها الأوروبية في أكتوبر 2020 أكثر من 240,000 وحدة في أسواق أوروبا، أستراليا، اليابان وغيرها.
وتجمع "رينو أركانا" الجديدة، التي تكشف عنها "الوعلان للتجارة" اليوم في السوق السعودية، بين الشعور الانسيابي والسلوك المهيب، وتتميز بتصميمها الأنيق وبنيتها القوية، وأدائها القوي، والاقتصادي في استهلاك الوقود، وتتضمن هوية رينو الجديدة، والشعار الجديد على الشبك الأمامي، في وسط الحزام الأسود اللامع العميق الذي يربط بين المصابيح الأمامية، وفي وسط صندوق الأمتعة الخلفي، ويعطي السطح المنحني بسلاسة طابعاً رياضياً على السيارة والمزيد من الأناقة على التصميم الخارجي، وتم تزويده بفتحة سقف بانورامية، كما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.
وفي الداخل جهزت السيارة وحسب فئتها بمقاعد أمامية مبردة ومدفأة، نظام الدخول من دون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر، شاشة معلومات وترفيه مقاس 9.3 بوصات، نظام صوتي متطور من 6 سماعات، مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، إضافة إلى تجهيزها بمثبت سرعة تكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، نظام المساعدة على تجنب الاصطدامات الأمامية، نظام التعرف على إشارات المرور، كاميرا خلفية، حساسات أمامية وخلفية، وغيرها من التقنيات المساعدة للسائق، وتجهيزات السلامة.
يتم تقديم "أركانا" الجديدة بثلاث فئات: Evolution، Techno و Esprit Alpine لتوفير خيارات أكبر أمام العملاء. وقد جهزت الفئتين Techno و Esprit Alpine بشكل قياسي بنظام ملاحة متطور مع نظام المعلومات والترفيه "رينو إيزي لينك"، والذي يتصل أيضا لاسلكيا بنظام Android و Apple CarPlay، في حين تأتي الفئة Esprit Alpine بمواصفات وتجهيزات ترسم طابعها الرياضي الأنيق، مثل شفرة Satin Gry على المصد الأمامي، وشارة Shale Grey الموجودة باللون الأسود اللامع العميق على تقليم الجناح. كما تأتي بعجلات مقاس 18 بوصة. وغيرها من المواصفات، وبتجهيزات داخلية ومواد فاخرة وألوان مميزة، تزيد من طابعها الرياضي الأنيق.
يبلغ طول "رينو أركانا" 4,568 مم، وعرضها 1,820 مم (2,034 مم مع المرايا)، وتبلغ قاعدة عجلاتها 2,720 مم، ووزنها فارغة 1,349 كغ، وقد تم بناءها على منصة CMF-B التي طورها تحالف "رينو، نيسان وميتسوييشي"، وتتميز بكفاءتها ومتعة القيادة التي توفرها، وتعدد استخداماتها، وقدراتها العالية وراحتها الكبيرة.
جهزت السيارة بمحرك بنزيني من 4 أسطوانات سعة 1,3 لتر، بقوة 155 حصاناً عند 5,500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 262 نيوتن متر عند 2,250 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بنظام نقل حركة مزدوج القابض أوتوماتيكي من 7 سرعات، ما يضمن تجربة قيادة ممتعة على الطرقات السعودية.
تتوفر رينو أركانا في معارض رينو لشركة "الوعلان للتجارة" بسعر 94,749 ريالاً لطراز Evolution، 112,300 ريالاً لطراز Techno، و 116,900 ريالاً لطراز القمة Alpine. هذه الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة واللوحات.