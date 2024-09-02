"الوعلان للتجارة" تطرح "رينو أركانا" إضافة مميزة لتشكيلة سيارات "رينو" في المملكة

وتجمع "رينو أركانا" الجديدة، التي تكشف عنها "الوعلان للتجارة" اليوم في السوق السعودية، بين الشعور الانسيابي والسلوك المهيب، وتتميز بتصميمها الأنيق وبنيتها القوية، وأدائها القوي، والاقتصادي في استهلاك الوقود، وتتضمن هوية رينو الجديدة، والشعار الجديد على الشبك الأمامي، في وسط الحزام الأسود اللامع العميق الذي يربط بين المصابيح الأمامية، وفي وسط صندوق الأمتعة الخلفي، ويعطي السطح المنحني بسلاسة طابعاً رياضياً على السيارة والمزيد من الأناقة على التصميم الخارجي، وتم تزويده بفتحة سقف بانورامية، كما تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED.