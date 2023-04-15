أمير الشرقية يشكر للقيادة اختيار "رأس الخير" ضمن المناطق الاقتصادية التي أعلنها ولي العهد

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، بمناسبة إعلان إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، ومنها رأس الخير بالمنطقة الشرقية.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن "اختيار منطقة رأس الخير ضمن المناطق الاقتصادية الأربع يأتي امتدادًا للرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين حفظهم الله، واستمرارًا للدعم الكبير والرؤية الطموحة لفتح آفاق جديدة للتنمية وتنويع الاقتصاد واستثمار الميز النسبية والتنافسية التي تمتلكها كل منطقة".
وأضاف "اختيار رأس الخير بالمنطقة الشرقية سيعزز ما تمتلكه من إمكانات كبيرة جعلتها من أهم المناطق الصناعية وسينمي حجم الاستثمار الصناعي فيها وستكون بإذن الله أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات العالمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وسأل المولى العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائدها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويديم أمنها واستقرارها.