أمير الشرقية يشكر للقيادة اختيار "رأس الخير" ضمن المناطق الاقتصادية التي أعلنها ولي العهد

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله، بمناسبة إعلان إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، ومنها رأس الخير بالمنطقة الشرقية.