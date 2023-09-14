2% معدل التضخم السنوي بالمملكة في شهر أغسطس المنصرم

ونوّهت الهيئة بأن ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، قد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21%.