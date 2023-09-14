2% معدل التضخم السنوي بالمملكة في شهر أغسطس المنصرم

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السعودية (معدل التضخم) 2% في شهر أغسطس 2023، مقارنةً بـالشهر نفسه من العام 2022، وهو أقل من شهر يوليو السابق.
وكشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء اليوم الخميس، أن معدل التضخم بالشهر الماضي تأثر بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9%، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 0.4%.
ونوّهت الهيئة بأن ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 10.8% في شهر أغسطس 2023، قد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.5%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر أغسطس نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر الذي يبلغ 21%.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، خلال أغسطس الماضي، بنسبة 0.4%، متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 5.9%.