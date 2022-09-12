"تصفية" تودع أكثر من 3.9 مليارات ريال لمصلحة المساهمين

كشف الأمين العام للجنة المساهمات العقارية "تصفية" الدكتور بدر الشويعر، عن تمكن اللجنة، منذ بداية 2022م وحتى الآن، من إيداع (3.953.687.989.20) ريالًا لمصلحة المساهمين، بزيادة قدرها 1679% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.