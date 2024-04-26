بنك التنمية الاجتماعية يفوز بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة

بحصولنا على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، التي تمثل اعترافاً خليجياً وعربياً بجهودنا في تطوير أعمال الأسر المنتجة والعمل الحر، وتحويلها إلى مشاريع متناهية الصغر، تحمل طابعاً ريادياً مستداماً، حيث صممنا مجموعة من البرامج والمنتجات التخصصية، ومنها برنامج "تجسيد"، وفقاً لإستراتيجية محكمة ترمي إلى تمكين الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر على المدى الطويل؛ لصقل مهاراتها بالتدريب والتأهيل وتحفيز الابتكار وإطلاق الطاقات الإنتاجية ودمجها في حركة الاقتصاد وإيجاد موطأ قدم للمنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والتصدير.