بنك التنمية الاجتماعية يفوز بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة

حصد بنك التنمية الاجتماعية، جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، وذلك عن فئة "أفضل مشروع داعم للأسر المنتجة"، المتمثل بمبادرة "تجسيد".
وعقد الحفل التكريمي لتوزيع الجوائز مؤخراً في عاصمة مملكة البحرين - المنامة -، برعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وحضور مجموعة كبيرة من الجهات المتنافسة والمنظمات المعنية بتشجيع الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من المسؤولين البحرينيين والعرب.
وتسلمت الجائزة المدير التنفيذي للتمكين والتنمية في بنك التنمية الاجتماعية شيرين العبدالرحمن.
وتعد مبادرة "تجسيد"، الحائزة على هذه الجائزة المرموقة، أحد مبادرات بنك التنمية الاجتماعية المعنية بتمكين وتوفير منافذ بيع دائمة للأسر السعودية الحرفية.
وتسعى المبادرة إلى ترجمة الثقافة السعودية بمنتجات فريدة، وتقديم منتجات مصنوعة بمهارة وشغف.
وتقدم المبادرة للمستفيدين فرصاً أكبر لظهور العلامة التجارية عبر تحسين هويتها والتواصل مع الخبراء عبر الجلسات الاستشارية، والمساعدة بتنفيذ حملات تسويقية.
وقد استفادت أكثر من 150 أسرة من المبادرة وتحقيق مبيعات بقيمة تجاوزت مليون ريال مع بيع أكثر من 20 ألف منتج عبر 3 فروع رئيسية وموقع للتجارة الإلكترونية.
ومكّنت المبادرة تلك الأسر من المشاركة في 25 معرضاً محلياً ودولياً.
وقدم الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي شكره لمملكة البحرين على هذا التكريم، وقال: إننا نعتز
بحصولنا على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، التي تمثل اعترافاً خليجياً وعربياً بجهودنا في تطوير أعمال الأسر المنتجة والعمل الحر، وتحويلها إلى مشاريع متناهية الصغر، تحمل طابعاً ريادياً مستداماً، حيث صممنا مجموعة من البرامج والمنتجات التخصصية، ومنها برنامج "تجسيد"، وفقاً لإستراتيجية محكمة ترمي إلى تمكين الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر على المدى الطويل؛ لصقل مهاراتها بالتدريب والتأهيل وتحفيز الابتكار وإطلاق الطاقات الإنتاجية ودمجها في حركة الاقتصاد وإيجاد موطأ قدم للمنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والتصدير.
وأضاف أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد المستفيدين من التمويل لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، وذلك بنسبة نمو وصلت إلى 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، وسنحشد المزيد من القدرات التمكينية لتعزيز نمو مشاريع الأسر المنتجة والعمل الحر وريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفقاً للمستهدفات الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030."
يذكر أن جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، تعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في هذا المجال في العالم العربي منذ عام 2009.
وجاءت الجائزة عبر مبادرة من الأميرة سبيكة بتخصيص جائزة باسمها، تمنح للأسر العربية المنتجة، وذلك بهدف تشجيعها على تطوير عملها وضمان جودة منتجاتها، إلى جانب تحفيز المؤسسات المالية والاقتصادية على تقديم الرعاية والمساندة للأسر المنتجة.
وتتوجه الجائزة إلى الأسر المنتجة المعتمدة والأسر ذات الدخل المحدود ذوي القدرة على الإنتاج، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والخاصة الداعمة لمشاريع الأسر المنتجة.