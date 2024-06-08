عوض العمري بلغة الأرقام: رؤية السعودية 2030 حققت إنجازات هائلة

وقال "العمري": إن الرؤية وفي منتصف الطريق إلى عام 2030، حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن، بناءً على التقدم المذهل المُحرَز في تنويع الاقتصاد، وتمكين المرأة، وخفض البطالة، وتعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية، وتحقيق العديد من الأهداف المحددة خلال أقل من ثماني سنوات من إطلاق الرؤية المبارك.