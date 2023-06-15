بأكثر من 262 ألف صفقة.. "المؤشر الإيجاري" يُسجل أعلى عدد للصفقات في مايو

سجّل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 262 ألف صفقة إيجارية خلال شهر مايو الماضي، وذلك ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة "سكني"، محققًا بذلك أعلى عدد للصفقات الإيجارية منذ إطلاقه، وذلك بعد تضمينه أكثر من 160 مدينة ومحافظة تشمل معظم مدن ومناطق المملكة.
وكشف تقرير "المؤشر الإيجاري" لشهر مايو عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال مايو 2023 مقارنة الشهر نفسه من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 236% بأكثر من 203 آلاف صفقة، بينما سجلّ المؤشر أكثر من 59 ألف صفقة إيجارية تجارية، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 210% خلال مايو 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر مايو كأكثر المدن تسجيلًا للصفقات، وذلك بعد أن تجاوزت صفقاتها التجارية والسكنية 58 ألف صفقة سكنية وتجارية، تلتها محافظة جدة التي زادت صفقاتها عن 35 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم "مكة المكرمة والدمام" اللتين سجّلتا أكثر من 12 ألف صفقة، ثم المدينة المنورة التي تجاوزت صفقاتها 10 آلاف صفقة، ويمكن الوصول للمؤشر الإيجاري في منصة سكني عبر زيارة الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري، حيث يمكن التعرّف على النطاقات السعرية للوحدات السكنية، والبحث عن الأحياء التي تضم وحدات سكنية في نطاق سعري يحدده المستفيد، واستعراض عدد الصفقات الإيجارية على الوحدات السكنية والتجارية في الحيّ المعين خلال الفترة المحددة، ومتوسط القيم الإيجارية، وتوضيح النطاق السعري للصفقات السكنية، واستعراضها من خلال رسم بياني، وذلك في إطار دعم المستفيدين والإسهام في رفع كفاءة السوق تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يُذكر أنه أصبح بإمكان المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري الاطلاع على نتائج تقييم الوسطاء العقاريين على قائمة الوسطاء في المؤشر، وعدد المقيمين للوسيط، حيث يعتمد التقييم في المرحلة الحالية على مدى رضا المؤجر عن أداء وتجاوب الوسيط العقاري أثناء توثيق العقد، وتقييم المستأجر لتجربته مع الوسيط العقاري أثناء إبرام عقد الإيجار وإيضاحه للشروط والأحكام.