"الشيباني" يظفر بشوط المفاريد قعدان بلون الشقح في مهرجان الإبل

تواصل لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صباح يوم غد الخميس أعمالها في تحكيم شوط الفردي بلون الشعل، بمشاركة نخبة من أشهر ملاك الإبل في هذا اللون، الذين يدفعون بسلالاتهم المميزة والأفضل عالميًا إلى ميدان التحكيم بالصياهد.
وشهد المهرجان اليوم الأربعاء تتويج عبدالله بن فنجال الشيباني بالمركز الأول في شوط المفاريد قعدان بلون الشقح، وذلك ضمن فعاليات النسخة العاشرة من المهرجان، الذي تتواصل منافساته بمقره في الصياهد، وسط حضور جماهيري ومنافسة قوية بين كبار ملاك الإبل. وجاء غازي الذيابي في المركز الثاني.
وعبّر "الشيباني" عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز، مهدياً الفوز لجمهوره، ومؤكدًا تطلعه لتحقيق مزيد من الإنجازات في مهرجان المؤسس العالمي.
وأشاد الشيباني بما يشهده المهرجان من نجاح وتميّز، بدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي أسهم في وصول المهرجان إلى مكانته العالمية الحالية، كما ثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل، في تنظيم وإنجاح أكبر مهرجان للإبل في العالم.