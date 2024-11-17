"ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة

وشهد جناح الشركة (H1.O50) إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث عرضت فيه مجموعةً من مشاريعها العقارية الرائدة، التي تُقدِّم تجارب سكنيةً مبتكرةً تتماشى مع أعلى المعايير، كما قدَّمت عروضًا حصريةً خلال المعرض؛ مما جذب اهتمام العملاء والمستثمرين منذ اليوم الأول.