"ثبات للتطوير العقاري" تختتم مشاركتها الناجحة في "سيتي سكيب 2024" بتحقيق مبيعاتٍ نوعيةٍ وتوقيع اتفاقياتٍ مع بنوكٍ رائدة

اختتمت شركة "ثبات للتطوير العقاري" مشاركتها الناجحة في معرض "سيتي سكيب العالمي 2024" الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم) بالعاصمة الرياض من 11 إلى 14 نوفمبر 2024.
وشهد جناح الشركة (H1.O50) إقبالًا كبيرًا من الزوار؛ حيث عرضت فيه مجموعةً من مشاريعها العقارية الرائدة، التي تُقدِّم تجارب سكنيةً مبتكرةً تتماشى مع أعلى المعايير، كما قدَّمت عروضًا حصريةً خلال المعرض؛ مما جذب اهتمام العملاء والمستثمرين منذ اليوم الأول.
وفي إطار مشاركتها في المعرض، أبرمت الشركة اتفاقيات تعاون مع عددٍ من البنوك الرائدة في المملكة؛ بهدف تسهيل حصول العملاء على التمويلات العقارية بأسعارٍ تنافسية؛ مما يُعزِّز قدرة الشركة على توفير حلولٍ سكنيةٍ متميِّزة بأعلى المعايير، وتقديم تجربةٍ متكاملةٍ لهم.
وشهد المعرض عرضًا لأحدث مشاريع "ثبات للتطوير العقاري" التي تجمع بين الابتكار في التصميم والجودة العالية في التنفيذ؛ حيث عرضت الشركة، خلال الحدث، مشروع "العطرا" في حي النرجس بالرياض، والذي يتميَّز بتصميمه العصري، وموقعه الإستراتيجي بالقرب من طريق الملك سلمان، ويوفِّر ضماناتٍ تصل إلى 10 سنوات؛ مما يجعله استثمارًا آمنًا وواعدًا.
كما تطرَّقت الشركة أيضًا لمشروعها القادم "وحدات عسيب" في مدينة "ثروة" بالدمام، والذي يتمتَّع بموقعٍ مميَّزٍ على مقربةٍ من مدينتَي الخُبَر والدمام، ويتضمَّن أبراجًا سكنيةً تحتضن وحداتٍ عصريةً بمساحاتٍ متنوِّعةٍ توفِّر بيئةً سكنيةً مثاليةً للعائلات، ووجهةً مميَّزةً للاستثمار.
من جانبها، عبَّرت إدارة شركة "ثبات للتطوير العقاري"، عن سعادتها بالإقبال الكبير والتفاعل الإيجابي من الزوار، وفخرها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي، الذي شكَّل منصةً ممتازةً لعرض مشاريع الشركة، والتواصل مع المستثمرين.
وأشارت إدارة الشركة إلى أن المبيعات النوعية، التي تحققت خلال أيام المعرض، تعكس مدى الثقة التي يضعها العملاء في شركة "ثبات للتطوير العقاري" ومشاريعها الرائدة.
الجدير بالذكر أن مشاركة شركة "ثبات للتطوير العقاري" في معرض "سيتي سكيب العالمي بالرياض 2024" تُعدُّ امتدادًا لنجاح مشاركتها في العام الماضي، واستمرارًا لمسيرة الشركة نحو تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الطموحة، التي تركِّز على تطوير مشاريع عقارية مبتكرة، وتقديم حلول متكاملة للعملاء.