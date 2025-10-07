تنمية الأفلاج تحتضن معرض الطاقة وتكشف عن مشروع الـ 5 مليار

استضافت جمعية تنمية الأفلاج بالتعاون مع الغرفة التجارية بالخرج فرع الأفلاج، معرض الطاقة الذي استعرضت خلاله إحدى الشركات الوطنية مشروع “ستارة لطاقة الرياح المستقلة” بقدرة إنتاجية تصل إلى 2000 ميجاوات، والمقام غرب محافظة الأفلاج بين جنوب الأحمر وشمال الهدار، على مساحة 250 كيلومترًا مربعًا، وبتكلفة استثمارية تُقدّر بـ 5.5 مليار ريال سعودي.
ويهدف المعرض الذي أُقيم بمقر الجمعية إلى تعريف المجتمع المحلي بمشروع "ستارة لطاقة الرياح المستقلة "، واستقطاب الكفاءات من أبناء وبنات المحافظة، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
وقال لـ"سبق " المدير التنفيذي للشركة أسامة الكبريش : بالتعاون مع جمعية تنمية الأفلاج والغرفة التجارية بالخرج فرع الأفلاج، أقمنا هذا المعرض لتعريف الأهالي بمشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح، واستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات المحافظة، إضافة إلى التعرف على الإمكانات المحلية الواعدة والبحث عن فرص عمل مستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة. وقد أُعجبنا بما قدّمه طلاب الكلية التقنية من أعمال تقنية متميزة”.
وأضاف الكبريش أن مشروع “ستارة لطاقة الرياح المستقلة – 2000 ميجاوات” يُعدّ من أكبر المشاريع النوعية في مجال الطاقة النظيفة بالمملكة، مشيرًا إلى أنه يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة وخلق فرص اقتصادية وتنموية للمجتمعات المحلية واستقطاب الكفاءات من أبناء و بنات المحافظة .
وشهد المعرض مشاركة طلاب الكلية التقنية بالأفلاج الذين استعرضوا عددًا من ابتكاراتهم التقنية، من أبرزها نموذج تتبع الطاقة الذي نال إعجاب الزوار والمشاركين، في دلالة على ما يمتلكه شباب المحافظة من قدرات إبداعية ومهارات هندسية واعدة.
وتأتي استضافة جمعية تنمية الأفلاج لهذا المعرض امتدادًا لدورها في دعم البرامج التنموية والمبادرات النوعية التي تخدم المجتمع المحلي، وتعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهيئ بيئة محفزة للشباب والفتيات للمساهمة في مسيرة التنمية بالمحافظة.