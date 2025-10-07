تنمية الأفلاج تحتضن معرض الطاقة وتكشف عن مشروع الـ 5 مليار

وقال لـ"سبق " المدير التنفيذي للشركة أسامة الكبريش : بالتعاون مع جمعية تنمية الأفلاج والغرفة التجارية بالخرج فرع الأفلاج، أقمنا هذا المعرض لتعريف الأهالي بمشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح، واستقطاب الكفاءات الشابة من أبناء وبنات المحافظة، إضافة إلى التعرف على الإمكانات المحلية الواعدة والبحث عن فرص عمل مستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة. وقد أُعجبنا بما قدّمه طلاب الكلية التقنية من أعمال تقنية متميزة”.