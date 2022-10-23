"هذا الموسم الأشد ضراوة للإنفلونزا الموسمية".. وهذه نصيحة "القناطيش"

حذَّر استشاري طب الأطفال، الدكتور جبران القناطيش، من ضراوة الإنفلونزا الموسمية هذا العام بناء على توقعات ومشاهدات لحالات الإنفلونزا، موصيًا بضرورة تلقي اللقاح بأسرع وقت ممكن، ولاسيما الأطفال، ومرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة.
وكتب رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بالحرس الوطني عبر حسابه على "تويتر" سلسلة من التغريدات محذرًا فيها من الإنفلونزا الموسمية هذا العام، وقال: "تشير التوقعات بناء على ما تم مشاهدته من حالات الإنفلونزا الموسمية حتى الآن أن هذا الموسم قد يكون أشد ضراوة من المواسم السابقة".
ووجَّه "القناطيش" عددًا من النصائح لتخطي موسم الإنفلونزا الحالي قائلاً": "أولاً: أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية بأسرع وقت لمن لم يتحصل عليه حتى الآن".
مضيفًا: "ثانيًا: توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بلقاح الإنفلونزا الموسمية لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر فأكثر".
ووجَّه "القناطيش" مرضى نقص المناعة والأمراض المزمنة بضرورة تلقي اللقاح، وقال: "تتأكد التوصية بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية للمرضى الذين يعانون نقص المناعة، والأمراض المزمنة، أو الأدوية التي تُخفِّض المناعة".
وأشار الطبيب السعودي إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات قد يحتاجون إلى جرعتَيْن من لقاح الإنفلونزا الموسمية، تفصل بينهما أربعة أسابيع، عند أخذهم لقاح الإنفلونزا لأول مرة. لافتًا إلى أن حساسية البيض لا تُعتبر من الدواعي التي تحول دون الحصول على اللقاح.
وأكد "القناطيش" في ختام سلسلة تغريداته أنه لا يوجد ما يمنع من حصول الشخص على لقاح الإنفلونزا الموسمية، والجرعة التنشيطية لكوفيد 19 في الوقت نفسه.