"هذا الموسم الأشد ضراوة للإنفلونزا الموسمية".. وهذه نصيحة "القناطيش"

وأشار الطبيب السعودي إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و8 سنوات قد يحتاجون إلى جرعتَيْن من لقاح الإنفلونزا الموسمية، تفصل بينهما أربعة أسابيع، عند أخذهم لقاح الإنفلونزا لأول مرة. لافتًا إلى أن حساسية البيض لا تُعتبر من الدواعي التي تحول دون الحصول على اللقاح.