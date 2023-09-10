المركز الإعلامي الدولي لـG20.. نافذة تجمع الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم في الهند

يوفّر المركزُ الإعلامي الذي هيّأته حكومة الهند، تسهيلات متفوقة وممكّنة لتغطية قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر؛ حيث يضمّ المركز عددًا من الخدمات والتجهيزات ضمن أحدث التقنيات للإعلاميين الذين قدموا من مختلف دول العالم لنقل وتغطية أعمال القمة.