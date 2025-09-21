شركة Z8 تحتفي باليوم الوطني الـ95 بمبادرة كفالة أيتام عبر إحسان

وتشير Z8 إلى أن الفكرة تنطلق من قناعة مؤسسية بأن دور الشركات لا يقف عند حدود الاقتصاد، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في صناعة الأثر الإنساني، وتعزيز قيم التكافل التي تُعد من ركائز الهوية السعودية.