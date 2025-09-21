شركة Z8 تحتفي باليوم الوطني الـ95 بمبادرة كفالة أيتام عبر إحسان

في بادرة وطنية مختلفة تعكس عمق الانتماء وروح المسؤولية، أطلقت شركة مصدر الزيوت " Z8 " مبادرة نوعية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ95، حيث سخّرت هذه المناسبة الوطنية للاحتفال بالأيتام عبر كفالتهم بالتعاون مع منصة “إحسان”، في خطوة وُصفت بأنها نموذج رائد للمسؤولية المجتمعية.
وأكدت الشركة أن المبادرة، لم تُصمم لتكون مجرد مساهمة خيرية، بل رؤية متكاملة تربط بين فرحة الوطن وعطاء أبنائه، بحيث يتسع معنى الاحتفال ليشمل إشراك الأيتام في لحظة الفرح الوطني الكبرى.
وتشير Z8 إلى أن الفكرة تنطلق من قناعة مؤسسية بأن دور الشركات لا يقف عند حدود الاقتصاد، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في صناعة الأثر الإنساني، وتعزيز قيم التكافل التي تُعد من ركائز الهوية السعودية.
وتأتي هذه المبادرة لتترجم انسجام الشركة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي جعلت من تمكين القطاع الخاص في مجالات المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة محورًا رئيسًا لبناء وطن مزدهر ومجتمع متكاتف.