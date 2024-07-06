"جامعة خالد" تطلق غدًا النسخة الثانية من "هاكاثون الابتكار في التعليم"

إلى جانب ذلك قال وكيل عمادة الخدمات الإلكترونية للتعلم الإلكتروني الدكتور عادل آل سريع: إن الهاكاثون يركّز أيضًا على تعزيز التعاون بين المشاركين من خلفيات مختلفة، بما في ذلك المعلمون، والتقنيون، والمصممون، وخبراء الأعمال؛ للاستفادة من نقاط القوة لدى بعضهم البعض وإنشاء حلول أكثر قوة.