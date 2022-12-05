راصدًا التكاليف الحقيقية لمونديال قطر.. كاتب سعودي: المملكة لا تفكر باستضافة كأس العالم 2030

كيف أنفقت قطر 220 مليارًا؟

ويرصد "الأحمدي" بالأرقام، كيف أنفقت قطر 220 مليار دولار، ويقول: "هـذه الفروقات الشاسعة هي التي أوجدت فرصة جديدة لانتقاد قطر، وكان أسخفها مطالبتها بصرف هذه المبالغ على رفاهية شعبها، وكأن شعبها يعاني الفقر أو المجاعة.. الحقيقة هي أن قطر صرفت هذا المبلغ، ليس على كأس العالم، بــل على تطوير البـلد ورفاهية الشعـب.. صرفته على البنية التحتية، والمرافق المدنية، والخدمات الإلكترونية، وبناء مدن جديدة بالكامل.. الملاعب الجديدة كلفت 6.6 مليار دولار فقط، أما بقية المبلغ فصرفت على بناء مدينة لوســيـل (45 مليار دولار) وإنشاء شبكة المترو (36 مليار دولار) وتوسعة مطار حمد الدولي (16 مليار دولار) وتطوير ميناء الدوحة الرئيسي (7.6 مليار دولار) وتطوير منطقة وسط البـلد (4.5 مليار دولار) وبناء تجمعات اقتصادية جديدة (3.2 مليار دولار)... إلى آخر القائمة التي نشرتها وكالة بلومبيرج في نيويورك".