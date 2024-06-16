المنطقة الشرقية.. استمرار الذبح العشوائي للأضاحي ومطالبات باستثناء مطابخ الأحياء في أيام العيد

على صعيد ثانٍ، أوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بالمنطقة الشرقية، أن فرع ”وقاء“ يقدم دوراً حيوياً مهماً لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال حملة ”وقاء" يهتم بأضحيتك، التي ينفذها على نقاط البيع والمسالخ والحظائر والطرقات العامة، بهدف زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، والقيام بعمليات الرقابة وفحص المواشي للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية.