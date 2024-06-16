المنطقة الشرقية.. استمرار الذبح العشوائي للأضاحي ومطالبات باستثناء مطابخ الأحياء في أيام العيد

استمرت ظاهرة ذبح الأضاحي العشوائية في المنطقة الشرقية، على الرغم من التحذير المتكرر من قبل المختصين والجهات المعنية، حيث تكون في بيئة خالية من السلامة البيئية، وتتسبب في أمراض تنتقل للإنسان.
وحذر المختصون من المسالخ المنتشرة نظرًا لما تشكله من خطر على صحة الإنسان.
وأرجع عدد من المواطنين والمقيمين السبب في انتشار هذه المسالخ إلى وجود زحام على المسالخ التي وفرتها البلديات والتي يصل فيها الانتظار إلى أكثر من 3 ساعات وربما 5 ساعات.
وطالب الكثير من المواطنين بالسماح للمطابخ المنتشرة في الأحياء بذبح وسلخ الأضاحي كأمر استثنائي خلال أيام عيد الأضحى المبارك حرصًا على عدم تكدس المضحين في مسالخ البلديات ولتوفير الوقت.
من ناحيتها، قامت بلدية غرب الدمام بجولات ميدانية بالتعاون مع شرطة الظهران لضبط ممارسات ذبح الأضاحي العشوائي، مما أسفر عن رصد عدد من المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
على صعيد ثانٍ، أوضح مدير عام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ”وقاء“ بالمنطقة الشرقية، أن فرع ”وقاء“ يقدم دوراً حيوياً مهماً لتوعية المواطنين والمقيمين من خلال حملة ”وقاء" يهتم بأضحيتك، التي ينفذها على نقاط البيع والمسالخ والحظائر والطرقات العامة، بهدف زيادة الوعي بأهمية تحصين المواشي، واستخدام أفضل الممارسات الصحية، والقيام بعمليات الرقابة وفحص المواشي للتأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض الوبائية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية إلى مربي الماشية، وتوعية المواطنين والمقيمين وتثقيفهم عن أهم الاشتراطات الصحية والشرعية اللازمة عند اختيار الأضحية.