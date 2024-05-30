تضمنت زراعة شرايين.. إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج إندونيسي بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الحاج حضر إلى قسم الطوارئ بالمركز، وهو يعاني من آلام حادة في الصدر.. وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة، تَبين وجود جلطة قلبية، وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء قسطرة تشخيصية للحالة، أظهرت وجود انسداد شديد في شرايين القلب التاجية الثلاثة.