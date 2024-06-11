لفهم الإسلام الحق وقيمه العليا.. دعم الشاشات الإلكترونية التوعوية بالمحتوى الرقمي

‏وأضافت أن الشاشات الإلكترونية التفاعلية؛ تقدم أكثر من 62 عنوانًا، تصب جميعها في: فهم الإسلام الحق، وقيمه العليا، ومبادئه المثلى، وتعظيم الحرمين الشريفين ورعاية آدابهما، ومعالجة الانحرافات العقدية، والفكرية، والسلوكية، والغلو والتطرف.