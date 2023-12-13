"موطن العقارية" تنجز صفقة بيع مشروع المصانع الجاهزة في مدينة الرياض

أنجزت شركة "موطن العقارية" صفقة بيع مشروع المصانع الجاهزة الذي طوّرته الشركة ضمن مشروع مدينة البوابة الصناعية بمدينة الرياض لصالح أحد الشركات المالية الرائدة في المنطقة؛ وذلك بإجمالي مبلغ 260 مليون ريال.
وتضمنت الصفقة بيع 72 مصنعًا جاهزًا مؤجرة بالكامل، تمتد على مساحة 72 ألف متر مربع تقريبًا، وبمسطحات بناء تزيد على 103 آلاف متر مربع.
وقال الأستاذ عبدالحميد الزامل رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية: "بفضل الله تعالى تم إنجاز صفقة بيع مشروع المصانع الجاهزة الذي طوّرته شركة "موطن العقارية" في مشروع مدينة البوابة الصناعية، ويتكون من 72 مصنعًا، وهذه الصفقة ستسهم -بإذن الله تعالى- في تعزيز المركز المالي لشركة "موطن العقارية"، ومنحها المرونة في إعادة استثمار متحصلات البيع وفي اقتناص فرص استثمارية ذات جودة عالية تتوافق مع استراتيجية الشركة".
وأضاف "الزامل": "تستثمر شركة موطن العقارية في تطوير مشاريع المصانع الجاهزة لسد الاحتياج في هذا القطاع ومواكبة الطلب المتزايد عليها؛ حيث تنفذ الشركة حاليًا مشروعًا جديدًا لتطوير المصانع المتخصصة ضمن مدينة البوابة الصناعية بالرياض، والذي يضم 56 مصنعًا جاهزًا تستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمساحات بناء تتراوح بين 400 إلى 500 متر مربع، والتي يتم تخصيصها للصناعات الخفيفة ومشاريع رواد الأعمال المدعومة من وزارة الصناعة وصندوق التنمية الصناعية، ويُتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من عام 2024م".
وتتبنى شركة "موطن العقارية" دورًا رياديًّا في تمكين الصناعيين عبر تنفيذ مشاريع المصانع الجاهزة التي تساعدهم في اختصار دخول السوق من سنوات إلى أشهر قليلة، إضافة إلى تخفيف العبء المالي عنهم عبر تأجير هذه المصانع وبدء نشاطهم فورًا اختصارًا لاستثمار الأموال الطائلة والزمن الطويل في شراء أرض وبناء المصانع عليها، ثم بدء عملية الإنتاج، كما بادرت "موطن العقارية" بالتواصل مع الصناعيين ومعرفة احتياجاتهم؛ مما ساعدها على توفير مصانع جاهزة مصممة بحيث تتوافق مع احتياجاتهم وتخدمهم بشكل مباشر.
يُذكر أن "موطن العقارية" شركة سعودية- مساهمة مقفلة- مقرها الرياض، تعمل في مجال العقارات الصناعية والسكنية والتجارية والضيافة، وتستهدف توفير الحلول والمنتجات العقارية المتنوعة التي تنسجم مع برامج رؤية 2030 من خلال مشاريع نوعية تخدم القطاع الصناعي واللوجستي وإنشاء المصانع الجاهزة لاحتضان الصناعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع السكنية النوعية التي تلبي احتياجات وتطلعات السوق العقارية السعودية؛ فضلًا عن تطوير الفنادق ذات الأسماء العالمية عبر عمل مؤسسي يلتزم بالحوكمة والإفصاح والشفافية، وبما يحقق عوائد مجزية لمساهمي الشركة، ويضمن مستقبلًا واعدًا لنمو أعمالها. www.mawten.com.sa.