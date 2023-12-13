"موطن العقارية" تنجز صفقة بيع مشروع المصانع الجاهزة في مدينة الرياض

وتتبنى شركة "موطن العقارية" دورًا رياديًّا في تمكين الصناعيين عبر تنفيذ مشاريع المصانع الجاهزة التي تساعدهم في اختصار دخول السوق من سنوات إلى أشهر قليلة، إضافة إلى تخفيف العبء المالي عنهم عبر تأجير هذه المصانع وبدء نشاطهم فورًا اختصارًا لاستثمار الأموال الطائلة والزمن الطويل في شراء أرض وبناء المصانع عليها، ثم بدء عملية الإنتاج، كما بادرت "موطن العقارية" بالتواصل مع الصناعيين ومعرفة احتياجاتهم؛ مما ساعدها على توفير مصانع جاهزة مصممة بحيث تتوافق مع احتياجاتهم وتخدمهم بشكل مباشر.