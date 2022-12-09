شاهد.. عمالة مخالفة تلجأ إلى قمم الجبال هربًا من الجهات الأمنية

يستخدم عدد من العمالة المخالفة، قمم الجبال لرصد ومراقبة أي تحرك قد يطيح بهم، مستغلين أوقات حركة السوق للعمل في النقل والتحميل وأحيانًا البيع في حراج الكعكية للخضار والفواكه صباح كل يوم، وبالذات فجر الجمعة.