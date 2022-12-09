شاهد.. عمالة مخالفة تلجأ إلى قمم الجبال هربًا من الجهات الأمنية

يستخدم عدد من العمالة المخالفة، قمم الجبال لرصد ومراقبة أي تحرك قد يطيح بهم، مستغلين أوقات حركة السوق للعمل في النقل والتحميل وأحيانًا البيع في حراج الكعكية للخضار والفواكه صباح كل يوم، وبالذات فجر الجمعة.
"سبق" وثقت جانبًا من لجوء العمالة المخالفة إلى قمم الجبال؛ إذ يقوم أحدهم بالمراقبة، وفي حال رصد أي دورية أمنية فإنه يبادر بإشعار الباقين والذين يفرون بسرعة إلى قمم الجبال المطلة على الحراج.
يُذكر أن الجهات الأمنية تنفذ عددًا من الحملات على مخالفي نظام الحدود، وتحذر من التعامل معهم، مبينةً أن هناك غرامات مالية والسجن بحق من يقومون بتشغيل العمالة المخالفة.