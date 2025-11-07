انطلاق أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين

انطلقت أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين في المملكة العربية السعودية، حيث أُقيم حفل رسمي بهذه المناسبة برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، وعدد من أصحاب السمو الملكي والمسؤولين والمهتمين بالقطاع العقاري.
وألقى ماجد العرابي الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة أكد فيها أن هذه الجمعية تُعدّ الأولى من نوعها في المملكة، وتأتي تأكيدًا على رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع التعاوني ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار "الحارثي" إلى أن فكرة تأسيس الجمعية انطلقت من أهمية تعزيز التعاون بين الوسطاء العقاريين، وتنظيم المهنة وتأهيل الشباب والشابات السعوديين في مجالات التسويق والوساطة العقارية بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة.
كما أعلن "الحارثي" عن إطلاق جائزة سنوية للمسوقين العقاريين بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، تقديرًا للتميز والإبداع في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن الجمعية التعاونية ستكون شريكًا وذراعًا رئيسيًا للهيئة في تطوير وتنظيم المهنة، موضحًا أن الوسيط العقاري يمثل حلقة الوصل بين العرض والطلب في السوق، ومن خلاله تتم معظم التعاملات العقارية.
وأشار "الحماد" إلى أن الهيئة قدمت ممكنات تنظيمية وتشريعية أسهمت في تحول نوعي في القطاع منذ عام 2023، مما جعل الوسيط العقاري يحظى بحماية قانونية ودعم مهني متكامل.
وفي كلمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نقل أحمد عسيري، مدير إدارة القطاع غير الربحي، تحيات وزير البلديات والإسكان، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع التعاوني، ومن ضمنه هذه الجمعية.
وأوضح "عسيري" أن القطاع الثالث يسهم بنسبة 5٪ من الناتج المحلي بما يعادل نحو 200 مليار ريال، في ظل الدعم الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضح الدكتور عبدالعزيز الدحوم، مدير إدارة الشراكات والتمكين في وزارة الموارد البشرية، أن الجمعيات التعاونية لم تعد مجرد كيانات خدمية، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في تنمية المجتمع وتمكين أفراده. وأضاف أن تأسيس جمعية الوسطاء والمسوقين العقاريين يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع التعاوني.
وفي كلمته، أكد إبراهيم الشهيل، الرئيس التنفيذي لمنصة "عقار"، أن الجمعية ستسهم من خلال برامجها في رفع كفاءة الوسطاء والمسوقين العقاريين، وتمكينهم من أداء دورهم باحترافية وجودة عالية.
وفي ختام الحفل، تم تكريم الرعاة والداعمين تقديرًا لمشاركتهم في إنجاح انطلاق أعمال الجمعية، وسط حضور كبير من المهتمين بالقطاع العقاري والإعلاميين.