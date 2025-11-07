انطلاق أعمال أول جمعية تعاونية للوسطاء والمسوقين العقاريين

وألقى ماجد العرابي الحارثي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة أكد فيها أن هذه الجمعية تُعدّ الأولى من نوعها في المملكة، وتأتي تأكيدًا على رؤية المملكة 2030 في دعم القطاع التعاوني ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.