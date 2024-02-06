برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها "الموارد البشرية"

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لانضمام السعودية للاتفاق المشار إليه.

ثانيًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية الجبل الأسود في مجال الشؤون الإسلامية.