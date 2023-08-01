شارع الفن وقرية المفتاحة يجذبان زوار موسم صيف عسير للاستمتاع بأجمل الفنون التراثية والتشكيلية

وتُعتبر قرية المفتاحة، واحدة من أهم المعالم الحضارية والفنية والثقافية المذهلة في منطقة عسير، بدءاً من المسجد الذي يضم كتابات خطية رائعة، وصولاً إلى المعارض الفنية التي تعرض أعمالاً فنية راقية تمزج بين الأصالة المعمارية، والروح العصرية الجديدة، وتحمل توقيع العديد من الفنانين والمصورين الموهوبين، كما أنها تمثل نقطة التقاء شهيرة تجمع رواد الفن، وعشاق الفنون البصرية والسمعية، والفنانين التشكيليين في متحف فني مميز، يستعرض العديد من الأعمال الفنية لعدد كبير من المواهب ومدارس الفن التشكيلي.