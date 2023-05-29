"الوطنية لحقوق الإنسان" توقّع مذكرة تعاون مع "البحوث الاجتماعية"

وقّع رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، ورئيس المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية الدكتور سامي بن عبدالعزيز الدامغ، اليوم الاثنين، في مدينة الرياض، مذكرة تعاون مشتركة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق المشترك في مجالات عدة؛ منها تبادل المعلومات والبيانات ذات الاهتمام المشترك، وإجراء البحوث في الموضوعات الاجتماعية ذات العلاقة باختصاصات ومهام الطرفين.
وذلك إسهامًا في رفع القدرات البحثية ودعم واقتراح المبادرات والابتكارات الاجتماعية ذات العلاقة وإعداد دراسات وبحوث مشتركة في مجال القضايا الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، والتي تهدف لتسليط الضوء حولها وطرق معالجتها، بالإضافة إلى عمل قاعدة معلومات مشتركة في مجال البحوث والدراسات الإنسانية والحقوقية والاجتماعية وغيرها.
وصرح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري، بأن الهدف من هذا التعاون هو تعزيز دعم صانعي القرار من خلال توفير الدراسات والتقارير التي تسهم في ترشيد السياسات وتطويرها.
إلى جانب دفع عجلة البحث العلمي والابتكار الاجتماعي؛ لتوفير الحلول المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في المملكة، وتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم وتحفيز القطاع البحثي في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته، من خلال إعداد الدراسات وتقديم الدورات وورش العمل والملتقيات، بما يسهم في تفعيل دور الأطراف في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد "الفاخري" أن الجمعية تسعى لعقد المزيد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجالها، بما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية ودعم البرامج الهادفة في المجتمع.
وحضر مراسم التوقيع من الجمعية نائب الرئيس الدكتور طارش الشمري، وعضو الجمعية الدكتور صالح الخثلان، وعضو الجمعية الدكتور محمد الفاضل، ومن المجلس التنسيقي المدير التنفيذي إبراهيم الخرافي، وعدد من منسوبي الجهتين.