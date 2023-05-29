"الوطنية لحقوق الإنسان" توقّع مذكرة تعاون مع "البحوث الاجتماعية"

إلى جانب دفع عجلة البحث العلمي والابتكار الاجتماعي؛ لتوفير الحلول المتعلقة بالقضايا الاجتماعية في المملكة، وتحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في تنفيذ برامج وأنشطة تساعد على دعم وتحفيز القطاع البحثي في المجال الإنساني والحقوقي والاجتماعي وتطويره والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته، من خلال إعداد الدراسات وتقديم الدورات وورش العمل والملتقيات، بما يسهم في تفعيل دور الأطراف في تحقيق رؤية المملكة 2030.