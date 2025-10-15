سبلاش تكشف عن مجموعتها الشتوية الجديدة بمشاركة مايا دياب

أطلقت سبلاش فاشون، متجر الأزياء الرائد في الشرق الأوسط، مجموعتها الشتوية التي طال انتظارها، تزامنًا مع حلول فصل الشتاء.
وتحتفي المجموعة بفن ارتداء الملابس العصرية، حيث تتناغم الطبقات الخفيفة والأقمشة المريحة والتصاميم الجريئة لتُضفي على خزانة الملابس لمسةً من الأناقة العملية.
هذا وتقود الحملة مايا دياب، النجمة اللبنانية وسفيرة أزياء سبلاش، والمعروفة بأسلوبها الجريء والمبتكر.
فمايا مغنية وممثلة وأيقونة أزياء في العالم العربي، وهي تجسد جوهر امرأة سبلاش بامتياز: واثقة، معبرة، وأنيقة بكل بساطة.
وتصاميم هذا الموسم تستلهم جمالياتها من الطبعات التراثية، والطبقات البوهيمية، ولمسات الحنين إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي أُعيد تصورها من خلال منظور حديث وعصريّ، حيث تضمّ لوحة الألوان درجات غنية من العنابي، والكحلي، والأحمر، والزيتوني، التي تُضفي دفئًا وعمقًا وأناقةً راقية.
فمن المعاطف والجاكيتات السويدية الناعمة والتنانير الفضفاضة إلى الجاكيتات المريحة والملابس الخارجية الرياضية، حيث صُممت كل قطعة لتتحوّل بسلاسة من الصباح المنعش إلى الليالي العاصفة.
وتقدم المجموعة ما يناسب الجميع، بتصاميمها الجميلة متعددة الطبقات للنساء، وقطعها الرجالية التي تجمع بين الطابع الرياضي والأناقة، وتشكيلات أزياء الشارع الشبابية من كابا، ولي كوبر، وآيكونيك.
وتكتمل التشكيلة بتصاميمها للمقاسات الكبيرة، وملابس النوم المريحة، والإكسسوارات الموسمية التي تحقق التوازن المثالي بين الراحة والثقة.
وتعرض مايا دياب، في هذه الحملة، إطلالات مميزة من المجموعة، تجمع بين الأقمشة الناعمة والطبقات في مجموعات تناسب النهار والليل بسلاسة، حيث يمتزج سحرها المميز مع لمسة سبلاش العصرية، ليخلقا قصةً مفعمةً بالطموح والواقعية.
هذا وتتوفر مجموعة الشتاء الآن في جميع متاجر سبلاش وعلى الإنترنت على موقع splashfashions.com، مما يدعو الجميع إلى المزج والتنسيق وجعل الموسم خاصًا بهم.