سبلاش تكشف عن مجموعتها الشتوية الجديدة بمشاركة مايا دياب

وتصاميم هذا الموسم تستلهم جمالياتها من الطبعات التراثية، والطبقات البوهيمية، ولمسات الحنين إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، والتي أُعيد تصورها من خلال منظور حديث وعصريّ، حيث تضمّ لوحة الألوان درجات غنية من العنابي، والكحلي، والأحمر، والزيتوني، التي تُضفي دفئًا وعمقًا وأناقةً راقية.