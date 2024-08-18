"الصحة": النوم الصحي للطلاب أساس للتحصيل الدراسي والذكاء

وأوضحت وزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن النوم الصحي يلعب دورًا أساسيًّا في تقليل الاضطرابات المرتبطة بالنوم؛ ما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي. كما أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يساهم في رفع مستوى الذكاء والإدراك لدى الطلاب.