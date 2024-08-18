"الصحة": النوم الصحي للطلاب أساس للتحصيل الدراسي والذكاء

مع بدء العام الدراسي الجديد أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية جديدة، تركز على أهمية النوم الصحي للطلاب، مشيرة إلى الفوائد الكبيرة التي يجنيها الطلاب من الحصول على نوم كافٍ ومنتظم.
وأوضحت وزارة الصحة عبر منصات التواصل الاجتماعي أن النوم الصحي يلعب دورًا أساسيًّا في تقليل الاضطرابات المرتبطة بالنوم؛ ما ينعكس إيجابًا على التحصيل الدراسي. كما أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يساهم في رفع مستوى الذكاء والإدراك لدى الطلاب.
وأفادت الوزارة بأن احتياجات النوم تختلف بحسب الفئة العمرية؛ إذ يحتاج طلاب المرحلة الابتدائية من 9 إلى 11 ساعة من النوم يوميًّا، بينما يحتاج طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من 8 إلى 10 ساعات.
وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز الوعي بأهمية العادات الصحية بين جميع أفراد المجتمع، وخصوصًا بين الطلاب الذين يُشكّلون جزءًا كبيرًا من الفئة العمرية المعرَّضة لضغوط الدراسة والأعباء الأكاديمية.