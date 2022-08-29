المتدربات المستجدات بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة يحضرن برنامج التهيئة

نفّذت الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة، اليوم الاثنين، برنامج تهيئة المتدربات المستجدات لكل من تخصص إدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني والوسائط المتعددة وتقنيات الويب، حيث تم زيادة الطاقة الاستيعابية لهذا العام بنسبة 15% من إجمالي أعداد المتدربات المستجدات والذي بلغ 500 متدربة خلال العام التدريبي.
الجدير بالذكر أنه تم عقد اللقاء التعريفي حضورياً بمقر الكلية.
وقد افتتح اللقاء مشرفة وحدة التوجيه والإرشاد ليلى السلمي بعرض رؤية ورسالة وأهداف الكلية التقنية الرقمية، كما تضمّن لقاءات مع قيادات الكلية كان أبرزها لعميدة الكلية حياة الغامدي رحبت فيها بالمتدربات المستجدات، داعيةً الله -عز وجل- لهن بتحقيق مسيرة تدريبية مميزة مكللة بالتوفيق والنجاح خلال دراستهن، كما أوضحت دور الكلية في إكساب المتدربات المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق رؤية 2030 وإعدادهن مبكراً لسوق العمل واحتياجاته، وكذلك تهيئتهن للمنافسة عالمياً.
كما أكدت مشرفة وحدة التوجيه والإرشاد أهمية توثيق سجل الإنجازات للمتدربات، وقدّمت بعدها وكيلة هيئة التدريب ملاك المعبدي عضوات هيئة التدريب، وعرّفت بالتخصصات الموجودة، وأوضحت آلية تطبيق النظام الثلثي، ثم قامت وكيلة خدمات المتدربات نجلاء الغامدي بالتعريف باللوائح والأنظمة وأقسام الوكالة ومهامها وسبل التواصل مع الإدارات، واستكملت المرشدة الاجتماعية إيضاح لائحة المخالفات السلوكية إضافة لكل المعلومات التي تحتاجها المتدربة خلال فترة التدريب.
واختتم اللقاء بتسليم الجداول الإلكترونية من قبل مديرة القبول والتسجيل سحر الزهراني وشرح الرموز الموجودة في الجداول وتوجيه المتدربات بضرورة الالتزام بالمحاضرات وبدء التدريب من تاريخ استلام الجداول، كما تم تزويدهن بمواعيد ورش العمل التحفيزية والورش التعريفية بنظام رايات والبلاك بورد والأكاديميات العالمية، واختتم اللقاء بإجراء جولة ميدانية بالكلية للتعرف على القاعات والمعامل التدريبية ومرافق والخدمات فيها.