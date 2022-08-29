المتدربات المستجدات بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة يحضرن برنامج التهيئة

كما أكدت مشرفة وحدة التوجيه والإرشاد أهمية توثيق سجل الإنجازات للمتدربات، وقدّمت بعدها وكيلة هيئة التدريب ملاك المعبدي عضوات هيئة التدريب، وعرّفت بالتخصصات الموجودة، وأوضحت آلية تطبيق النظام الثلثي، ثم قامت وكيلة خدمات المتدربات نجلاء الغامدي بالتعريف باللوائح والأنظمة وأقسام الوكالة ومهامها وسبل التواصل مع الإدارات، واستكملت المرشدة الاجتماعية إيضاح لائحة المخالفات السلوكية إضافة لكل المعلومات التي تحتاجها المتدربة خلال فترة التدريب.