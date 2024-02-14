"الأمن السيبراني": برنامج الابتعاث يستهدف إرسال الكفاءات الوطنية إلى الجامعات المتميزة حول العالم

أوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن «برنامج الابتعاث الخارجي في الأمن السيبراني للدراسات العليا» يستهدف ابتعاث الكفاءات الوطنية إلى جامعات عالمية متميزة حول العالم؛ للحصول على درجتَي الماجستير والدكتوراة في عددٍ من تخصّصات الأمن السيبراني ذات الأولوية على المستوى الوطني.
وأضافت، أن البرنامج تطلقه الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم لدعم الراغبين في الحصول على درجتَي الماجستير والدكتوراة في تخصّصات الأمن السيبراني ذات الأولوية.
وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أهداف البرنامج تتمثل في اغتنام الفرص الواعدة الناتجة من الاحتياجات المتجدّدة والمتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني بالمجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني ذات الأولوية.
ويستهدف البرنامج الحاصلين على درجة البكالوريوس والماجستير في مجال الأمن السيبراني والتخصّصات ذات العلاقة.
وأوضح أن نهاية فترة التسجيل في البرنامج 29 فبراير الجاري وللمزيد حول البرنامج والتسجيل يمكن الاطلاع على الرابط: https://nca.gov.sa/pages?item=0b9be82a-70aa-