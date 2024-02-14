"الأمن السيبراني": برنامج الابتعاث يستهدف إرسال الكفاءات الوطنية إلى الجامعات المتميزة حول العالم

وتابعت في إنفوجراف نشرته اليوم، أن أهداف البرنامج تتمثل في اغتنام الفرص الواعدة الناتجة من الاحتياجات المتجدّدة والمتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني بالمجال، ودعم سوق العمل بالكوادر السيبرانية المؤهلة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، إضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تنمية مهاراتهم العلمية في تخصصات الأمن السيبراني ذات الأولوية.