أمانة الطائف تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل في 44 شارعاً لضمان تنقّل آمن

وشملت الأعمال المنفذة صيانة وسفلتة الشوارع، ومعالجة الحفر والتشققات، وكشط وإزالة السفلتة القديمة لبعض المواقع وإعادة سفلتتها، بما يضمن كفاءة الأداء، وبخاصة للشوارع المحورية، وذلك ضمن جهود إعادة تأهيل شوارع شبكة الطرق الداخلية، وتحسين المشهد الحضري.