أمانة الطائف تنفذ أعمال الصيانة والتأهيل في 44 شارعاً لضمان تنقّل آمن

نفّذت فرق صيانة الطرق بأمانة الطائف أعمال الصيانة الشاملة لسفلتة طرق وشوارع المدينة، وأنجزت صيانة 44 شارعاً خلال الفترة الماضية.
وشملت الأعمال المنفذة صيانة وسفلتة الشوارع، ومعالجة الحفر والتشققات، وكشط وإزالة السفلتة القديمة لبعض المواقع وإعادة سفلتتها، بما يضمن كفاءة الأداء، وبخاصة للشوارع المحورية، وذلك ضمن جهود إعادة تأهيل شوارع شبكة الطرق الداخلية، وتحسين المشهد الحضري.
وعملت الأمانة وفق خطة مجدولة ومعتمدة للصيانة لمعالجة الملاحظات والبلاغات الواردة بشأنها، استمرارًا لجهود الأمانة في الارتقاء بمستوى أداء الطرق في الأحياء والمدينة، وتحقيق رضا مستخدميها.
ويجري العمل على تنفيذ أعمال صيانة وتطوير عدد آخر من الشوارع لتأمين انسيابية الحركة المرورية، كما عززت أعمال صيانة دهان مسارات المرور والبردورات، وطلاء معابر المشاة، ودعم اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع إدارة المرور.
وهناك خطة شاملة تنفذها الأمانة لتغطية جميع المواقع بالمحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة؛ دعماً لجهود الارتقاء بجودة الحياة.
وللحفاظ على جودة الطرقات، وضمان تنقل آمن للسكان داخل أرجاء المدينة قامت الأمانة بتقييم حالة الطرق من خلال أجهزة متطورة لرصد الملاحظات التي تتطلب الصيانة، وتصنيف الطرق إلى رئيسة وفرعية، وتحديد حجم الحركة المرورية وكثافتها، والنظر في مدى اكتمال الخدمات.
وعلى ضوء النتائج يتم وضع البرامج اللازمة المعالجة، ووفق مدد زمنية لإنجاز تنفيذ الأعمال ضمن إطار يراعي أنظمة السلامة المرورية، ويحقق أعلى معايير الجودة.
وعالجت أمانة الطائف الحفر والتصدعات والتشققات والهبوطات التي لحقت بالطبقة الأسفلتية بالطرق والشوارع جراء كثافة الاستخدام، ونفذت فرق صيانة الطرق بوكالة المشاريع ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة أكثر من 900 مهمة عمل لصيانة الشوارع ضمن جهود إعادة تأهيل شوارع شبكة الطرق الداخلية، وتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.
ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات المشاهدة والمساهمة في رفع كفاءة الطرق والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وتحسين جودة شوارع المحاور الرئيسية وشوارع الأحياء، وذلك من خلال الإبلاغ فيما يخص الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري للمنطقة، وذلك عبر تطبيق "بلدي"، أو أي من المنصات الرسمية للأمانة.