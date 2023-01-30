"رصانة" يتوقّع استمرار أزمة تشظي وانقسام أحزاب وحركات "الإسلام السياسي"

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2023م، في ملف العلاقات الخليجية-الإيرانية، إما تحسن العلاقات، أو زيادة التوتر، أو الهدوء الحذر. وفي الأزمة اليمنية، توقع إما أن تتوصَّل المحادثات الحالية إلى هدنة هشّة جديدة، أو أن يأخذ مجلس القيادة الرئاسي بزمام المبادرة عسكريًا، أو أن تواصل الميليشيات الحوثية عرقلةَ التسوية السياسية، وفي العراق، إما أن يشهد انتهاء الصراع الشيعي- الشيعي أو جموده أو تجدده.