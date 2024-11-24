بعد أكثر من 60 عملية من 26 دولة.. "أبو طالب": البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة منارةً إنسانية تشعّ في أرجاء العالم

ويرصد "أبو طالب" فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في نسخته الأولى، ويقول: "اليوم، وبعد 34 عامًا من الخبرة، تبدأ في الرياض فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الذي ينظمه البرنامج الوطني بعد تمكُّنه من إجراء أكثر من 60 عملية فصل ناجحة حتى الآن، ومراجعة 136 حالة من 26 دولة، إضافة إلى تقديمه رعايةً طبية شاملة وخدمات دعم مستمرّة للتوائم الملتصقة وأسرهم. في هذا المؤتمر سيجتمع حشد من الخبراء المتخصصين في مجال فصل التوائم الملتصقة من كل أنحاء العالم، إضافة إلى المنظمات الإنسانية التي تركّز على صحة الأطفال وحمايتهم؛ مثل اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء من أجل السلام، سوف يتبادلون التجارب والخبرات والمعرفة، ويناقشون التحديات ويبحثون سبل تحقيق نتائج أفضل لتحسين جودة الحياة بشكل عام، كما سيركّز المؤتمر على تطوير المعرفة الطبية، وتعزيز التعاون، ومعالجة الاعتبارات الأخلاقية، وتقديم الدعم للمهنيين الطبيين والتوائم الملتصقة وأسرهم".