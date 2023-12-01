محليات

أخفاها بمركبته.. القبض على مواطن لترويجه "3974" قرص إمفيتامين بعسير

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى جهة الاختصاص
أخفاها بمركبته.. القبض على مواطن لترويجه "3974" قرص إمفيتامين بعسير

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة عسير تقبض على مواطن؛ لترويجه "3974" قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل مركبته.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القوة الخاصة لأمن الطرق
مادة الإمفيتامين المخدر

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