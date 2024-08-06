بطراز معماري حديث.. باب الملك عبدالله أعلى أبواب الحرم والأكبر في العالم

وأفادت الهيئة بأن باب الملك عبدالله، وهو الباب رقم 100؛ يبلغ ارتفاعه 3. 13 مترًا وبعرض 7. 7 أمتار، كما يبلغ وزنه 14 طنًّا، ويتميز بطرازه المعماري الحديث وفنون الزخرفة الإسلامية التي شيد بها؛ حيث يعد أعلى أبواب المسجد الحرام والمدخل الرئيسي للمسجد الحرام.