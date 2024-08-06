بطراز معماري حديث.. باب الملك عبدالله أعلى أبواب الحرم والأكبر في العالم

يعدّ باب الملك عبدالله بن عبدالعزيز أعلى أبواب المسجد الحرام والأكبر على مستوى العالم؛ بحسب الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأفادت الهيئة بأن باب الملك عبدالله، وهو الباب رقم 100؛ يبلغ ارتفاعه 3. 13 مترًا وبعرض 7. 7 أمتار، كما يبلغ وزنه 14 طنًّا، ويتميز بطرازه المعماري الحديث وفنون الزخرفة الإسلامية التي شيد بها؛ حيث يعد أعلى أبواب المسجد الحرام والمدخل الرئيسي للمسجد الحرام.
وتعتلي البوابة الأضخم ثلاثة عقود خارجية وثلاثة أخرى داخلية، رفعت فوقها ثلاث شرفات تتوسط البوابة التاريخية، تأتي فوقها مئذنتان يفوق طولهما بقية مآذن المسجد الحرام، كما يتميز الباب بروعة بنائه وجمال عمارته الذي حوّله إلى أشبه بمعلم تاريخي.
وذكرت الهيئة أن عدد أبواب المسجد الحرام يبلغ 210 بوابات، زُوِّدت بلوحات رقمية إرشادية تضيء باللون الأخضر حال وجود إمكانية لدخول المصلين، وتضيء باللون الأحمر حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.
ويسهم منسوبو إدارة الأبواب في تحقيق انسيابية الحركة، ويعملون على توفير الجو المناسب لأداء العبادة والنسك بالمسجد الحرام.