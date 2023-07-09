منافسات ضارية.. انطلاق الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة بالباحة الجمعة المقبل

تتّجه أنظار عشّاق رياضة السيارات إلى منطقة الباحة التي تستضيف منافسات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة عبداللطيف جميل، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة، وذلك ضمن منافسات بطولة السعودية 2023.
وتُقام المنافسات في منطقة مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة جنوب المملكة، بمشاركة أكثر من 55 متسابقًا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة؛ حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 2.8كم، ويتضمّن نحو 15 منعطفًا بين البداية والنهاية؛ حيث ينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م على مدار يومين متتالين.
ويترقّب الجمهور منافسات ضارية في مختلف فئات البطولة، في الوقت الذي يواصل فيه جميع المشاركين استعداداتهم لإشعال نار المنافسة، ولاسيما مع توفير جوائز أكبر وحوافز مالية وعينة قيّمة للفائزين هذا العام؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.
إلى هذا، الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية كافة الإمكانات لضمان استمرارية تألّق هذا الحدث الكبير عامًا بعد الآخر، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنيّة والشركاء والرعاة، وأعلن المنظّمون عن اكتمال كافة الاستعدادات والتحضيرات لضمان توفير جميع المقومات المطلوبة لانطلاق الجولة الأولى للبطولة.
يأتي هذا فيما شهدت الفترة الماضية استعدادات مكثّفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وبما يواكب المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة السعودية تويوتا 2023، كإحدى أهم المحطّات على خارطة رياضة المحركات السعودية، وخير إعداد واحتكاك للمشاركين في جميع الفئات.