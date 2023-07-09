منافسات ضارية.. انطلاق الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة بالباحة الجمعة المقبل

وتُقام المنافسات في منطقة مرتفعات غابة خيرة بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة جنوب المملكة، بمشاركة أكثر من 55 متسابقًا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة؛ حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 2.8كم، ويتضمّن نحو 15 منعطفًا بين البداية والنهاية؛ حيث ينطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م على مدار يومين متتالين.