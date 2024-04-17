تاركاً إرثاً من الكرم امتد أكثر من 4 عقود.. وفاة السوري "أبو السباع" الذي عُرف بتوزيع الشاي والقهوة على الزوّار بالمدينة

وانتقل "إسماعيل الزعيم" -يرحمه الله-، الذي ينحدر من مدينة حماه بسوريا، للإقامة في المدينة المنوّرة منذ أكثر من 50 عاماً، وعُرف عنه خلال إقامته في المدينة المنوّرة، بعمله الخيري وتوزيعه الشاي والقهوة على الزوّار بشكلٍ مجاني كل يومٍ دون مللٍ أو كللٍ، حيث كان موقعه بالقرب من مسجد قباء.