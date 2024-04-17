تاركاً إرثاً من الكرم امتد أكثر من 4 عقود.. وفاة السوري "أبو السباع" الذي عُرف بتوزيع الشاي والقهوة على الزوّار بالمدينة

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ إسماعيل الزعيم؛ الملقب بـ "أبو السباع" -سوري الجنسية- الذي وافته المنية أمس الثلاثاء بالمدينة المنوّرة، عن عمرٍ ناهز الـ 96 عاماً، تاركاً إرثاً من الكرم والعطاء امتد لأكثر من أربعة عقود في المدينة المنوّرة.
وانتقل "إسماعيل الزعيم" -يرحمه الله-، الذي ينحدر من مدينة حماه بسوريا، للإقامة في المدينة المنوّرة منذ أكثر من 50 عاماً، وعُرف عنه خلال إقامته في المدينة المنوّرة، بعمله الخيري وتوزيعه الشاي والقهوة على الزوّار بشكلٍ مجاني كل يومٍ دون مللٍ أو كللٍ، حيث كان موقعه بالقرب من مسجد قباء.