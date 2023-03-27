في محطة القطار والمطار.. "الحرمين" تطلق "حللتم أهلًا" لراحة ضيوف الرحمن

وأوضحت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية ندى بنت عبدالله المالكي، أن الاستقبال لضيوف الرحمن يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن؛ حيث يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة، وتقديم مجموعة من الهدايا التي تُعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.