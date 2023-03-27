من البطولة إلى الهياط.. مقاطع رائجة لـ"صب السمن على يمناه" تستدعي القصة!

وكانت عادة "صب السمن على يد الضيف" تقاليد قديمة تقدم للضيف صاحب المواقف المشرّفة والبطولية، في أوقاتٍ كان فيها الحصول على لقمة العيش يصعب توفره، فيتم سكب السمن على يد الضيف أثناء تناول الوجبة المقدمة له أولًا كنوع من أنواع الثناء على مواقفه المشرفة، وثانيًا أنه في الزمن الماضي كان من أغلى ما تملكه الأسرة السمن المستخلص من لبن الأغنام، فيُسكب للضيف بكمية كافية لتناول الوجبة كنوع من أنواع الكرم؛ فأصبح مثلًا دارجًا بين أوساط المجتمع يطلق على كل رجل شهم بمقولة "صب السمن على يمناه".