محافظ الطائف يشهد توقيع 6 عقود شراكة مجتمعية بين "التعليم" وجهات عدة

ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن ذلك يأتي سعيًا من الإدارة لتحقيق أهداف وزارة التعليم الاستراتيجية في تعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم والتعلُّم، وتمكين القطاع الخاص وغير الربحي، والمساهمة في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية من خلال تركيز الجهود على تعظيم الاستفادة من القدرات المحلية الموجودة، وتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية المجتمعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، ورصد التجارب المتميزة.