محافظ الطائف يشهد توقيع 6 عقود شراكة مجتمعية بين "التعليم" وجهات عدة

شهد الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، توقيع 6 عقود شراكة مجتمعية، أبرمتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف مع جهات عدة؛ وذلك في إطار التعاون المثمر والبنَّاء مع مختلف الجهات تحقيقًا لرؤية السعودية 2030.
وفي التفاصيل، شملت الجهات التي أبرمت إدارة التعليم عقود شراكة مجتمعية معها: مركز التنمية الاجتماعية بالطائف، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بالطائف، وجمعية الطائف الصحية لمرضى السرطان، وجمعية التنمية الإيجابية، وجمعية الزواج والتنمية الأسرية، ومعهد بيرلتز العالمي.
ومن جهته، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن ذلك يأتي سعيًا من الإدارة لتحقيق أهداف وزارة التعليم الاستراتيجية في تعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم والتعلُّم، وتمكين القطاع الخاص وغير الربحي، والمساهمة في تحقيق أهداف المسؤولية المجتمعية من خلال تركيز الجهود على تعظيم الاستفادة من القدرات المحلية الموجودة، وتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية المجتمعية، وتأصيل العمل المجتمعي بإطار وأبحاث ودراسات علمية، ورصد التجارب المتميزة.
وأكد الدكتور الغامدي أن هذه الشراكات الجديدة تأتي امتدادًا للشراكات المجتمعية التي أبرمتها الإدارة مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، لافتًا إلى أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتقديم خدماتها للجهات، والاستفادة كذلك من خدمات الجهات الأخرى.
وأشار إلى الدور الفاعل والمجتمعي لهذه الجهات مؤكدًا حرص إدارة تعليم الطائف على تقديم أفضل الخدمات لمنسوبيها ومنسوباتها، ومؤملاً أن تحقق هذه الشراكات أهدافها المرسومة.