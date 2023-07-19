نشر مدونة لأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لـ 2022م
نشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، مدونة لأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان الضريبية لعام 2022م على موقعها الإلكتروني؛ وذلك ضمن إطار سعيها المستمر لتبني الكفاءة التشغيلية في أعمالها، وتعزيز التوعية والشفافية لشركاء الأعمال والمتعاملين، والإسهام بشكل فعّال في خدمة القطاع الزكوي والضريبي.
وتهدف هذه المدونة إلى خدمة أصحاب المصلحة في إيضاح ما استقر عليه توجه اللجان في النزاعات الزكوية والضريبية، الذي سينعكس على اختصار وقت أمد التقاضي بالنسبة للمتعاملين، وتخفيف الجهد على ناظر الدعوى، ووقاية سابقة وحماية لمواقف المتعاملين وإعانة لهم في مواقفهم أمام اللجان، فضلاً عن إتاحة الجوانب التطبيقية للجهات المعنيَّة بالبحث الشرعي والنظامي، لا سيما الجهات الأكاديمية والتدريبية والمهتمين من أصحاب العلاقة وغيرهم.
واحتوت المدونة على عددٍ من الدفوع المتعلقة بدعاوى: (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة السلع الانتقائية، ضريبة الدخل، ضريبة الاستقطاع، الدعاوى الزكوية)، التي أدلى بها أطراف الدعوى أثناء مرافعتهم أمام اللجان وموقف اللجان من تلك الدفوع، وجرى تصنيفها إلى نوعَيْن من الدفوع هما: الدفوع الشكلـية، والدفوع الموضوعية.
ذكر أن الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تولي اهتماماً بالغاً في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر الأدلة الإرشادية والعديد من المدونات والمبادئ القضائية، كما أطلقت الأمانة العامة مشروع النشر الفوري لقرارات اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
ودعت المتعاملين معها إلى التعرُّف على المزيد ومتابعة المستجدات عبر موقعها الرسمي: (gstc.gov.sa) وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي Twitter (@_GSTC)،LinkedIn (GSTC)،Telegram (@GSTC_SA).