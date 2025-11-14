اعتماد قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة

واشتملت القواعد على أن من اختصاص الهيئة إنشاء سجلٍ إلكتروني للعقارات المملوكة للدولة يُسمى (سجل عقارات الدولة)، ويكون خاضعاً لإدارتها، وتُقيد فيه جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على هذه العقارات من تصرفات بعد تسجيلها في السجل العقاري، كالتخصيص، والتأجير، والاستثمار.