خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا

ونقل المستشار خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديق؛ فيما حمّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.