الضباب يعانق قمم فيفا.. وجمال الطبيعة يدفع الأهالي والزوّار للتنزه

ويستمتع المتنزهون بمحافظة فيفا بمشاهد وإطلالات رائعة للمدرجات الزراعية الخضراء في أعلى الجبال، حيث تحتضن جبال فيفا عدداً من المعالم السياحية والمقاصد الطبيعية التي تضم غابات وارفة، ومطلات ساحرة، وعيون ماء، إضافة إلى ما اكتست به جبال المنطقة من حلة خضراء ومناظر طبيعية غاية في الجمال بعد هطول الأمطار على المحافظات الجبلية بمنطقة جازان خلال الأسبوعين الماضي والحالي.