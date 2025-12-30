تقنية الأشعة التداخلية تنقذ حياة مريض من جلطة رئوية حادة بالدمام

نجح مجمع الدمام الطبي، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في تسجيل إنجاز طبي نوعي بعد تمكن فريق الأشعة التداخلية من إنقاذ حياة مريض كان يعاني من جلطة رئوية حادة وكبيرة شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته، وذلك باستخدام تقنية علاجية متقدمة دون الحاجة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح.
وكان المريض قد نُقل بشكل إسعافي من أحد المستشفيات وهو في حالة حرجة، نتيجة معاناته من ضيق شديد في التنفس وانخفاض حاد في مستوى الأكسجين، بسبب انسداد كامل في الشريان الرئوي الرئيسي ناتج عن خثرات وريدية عميقة ظهرت عقب خضوعه لعملية منظار لمفصل الركبة.
وبفضل سرعة الاستجابة وجاهزية فريق الأشعة التداخلية، جرى التدخل العلاجي العاجل لفتح الشريان الرئوي وسحب الجلطة بدقة عالية، ما أدى إلى تحسن فوري في المؤشرات الحيوية واستقرار الحالة الصحية دون تسجيل أي مضاعفات.
وشهدت حالة المريض تحسنًا ملحوظًا خلال 24 ساعة، حيث جرى نقله من العناية الحرجة إلى جناح التنويم، واستكمل فترة متابعة طبية استمرت 48 ساعة، قبل أن يغادر المستشفى وهو بحالة صحية مستقرة.
ويؤكد هذا النجاح جاهزية وكفاءة مجمع الدمام الطبي في التعامل مع الحالات الحرجة، وقدرته على توظيف أحدث تقنيات الأشعة التداخلية، بما يعزز دوره كمركز متقدم في تقديم الرعاية الصحية التخصصية بالمنطقة الشرقية.