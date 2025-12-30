تقنية الأشعة التداخلية تنقذ حياة مريض من جلطة رئوية حادة بالدمام

نجح مجمع الدمام الطبي، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في تسجيل إنجاز طبي نوعي بعد تمكن فريق الأشعة التداخلية من إنقاذ حياة مريض كان يعاني من جلطة رئوية حادة وكبيرة شكّلت خطرًا مباشرًا على حياته، وذلك باستخدام تقنية علاجية متقدمة دون الحاجة إلى إجراء جراحة قلب مفتوح.