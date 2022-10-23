جناح خاص.. مزاد الإبل بتربة حائل يثقف زواره بأدوات ومستلزمات الإبل

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن من ضمن الأدوات التي يستخدمها أهل الإبل حبل يربط فوق العرقوب الخلفي لمنع الناقة من الحركة وقت حلبها، و"الخزام" الذي يوضع للبعير الصعب، و "الرسن" أو "الخطام"، وله أجزاء من الحديد تسمى قواريص، حيت تعد هذه الأدوات أمان للراعي، لكي يضمن أن تكون إبله تحت سيطرته، أما "الشداد"، فهي أدات توضع على سنام البعير، حيث يصنع من الخشب، ويركب عليه الراعي ويعلق عليه زهابه، ويضع عليه حقيبتين متصلتين تسميان الخروج، والمفرد منها "خرج"، وتكون عادةً مزخرفتين بالألوان الزاهية، وهما من الصوف بأشكال مثلثة ومربعة.