نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في منتدى أسوان بمصر لبحث الأمن والتنمية المستدامة

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المنعقد في جمهورية مصر العربية.
وتناول المنتدى سبل تعزيز التنسيق المتعدد الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة أهمية سلامة الملاحة البحرية الدولية، ودعم التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أكد المشاركون على ضرورة توطيد الشراكة الاقتصادية والبيئية والبحرية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق مزيد من الازدهار لدول وشعوب المنطقة.