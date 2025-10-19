نيابةً عن وزير الخارجية.. "الخريجي" يشارك في منتدى أسوان بمصر لبحث الأمن والتنمية المستدامة

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في أعمال النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المنعقد في جمهورية مصر العربية.