فنان سعودي يبدع بـ"بوابة الشرق" في ساحة مهرجان ثقافي بالصين

وقال الشعشعي إنه استوحى عمله الفني "بوابة الشرق" من عدة عناصر تجمع بين الماضي والحاضر، حيث استمد تصميم العمل من أحد الطرق والممرات الأثرية في العلا، ومن ساقية ماء في الهند، إضافة إلى مكتبة شهيرة في المدينة التي تحتضن المهرجان في الصين، مما يمثّل بوابة للتبادل الثقافي بين دول الشرق.