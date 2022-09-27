فنان سعودي يبدع بـ"بوابة الشرق" في ساحة مهرجان ثقافي بالصين

نفّذ الفنان السعودي راشد الشعشعي عملاً فنياً إبداعياً، يتوسّط ساحة أحد أشهر المهرجانات الثقافية والفنية في مدينة تشونغتشينغ (Chongqing IFS) بجمهورية الصين، تحت مسمى "بوابة الشرق" الذي يرمز إلى ربط ثقافات وحضارات عديدة.
وقال الشعشعي إنه استوحى عمله الفني "بوابة الشرق" من عدة عناصر تجمع بين الماضي والحاضر، حيث استمد تصميم العمل من أحد الطرق والممرات الأثرية في العلا، ومن ساقية ماء في الهند، إضافة إلى مكتبة شهيرة في المدينة التي تحتضن المهرجان في الصين، مما يمثّل بوابة للتبادل الثقافي بين دول الشرق.
وأضاف: العمل الفني سوف يستمر على مدى ستة أشهر طيلة مدة إقامة المهرجان الذي افتتح منتصف شهر سبتمبر الجاري، ويقام للسنة الخامسة على التوالي، وتهتم فعالياته بمجالات الفن والثقافة والأزياء والتصاميم بشكل مكثّف.
وأشار الفنان السعودي أن طبيعة العمل هي عبارة عن هرم متعدد المستويات مصنوع من الخيزران الصديق للبيئة بارتفاع 10 أمتار وعرض 16 متراً، قام بتصميمه ليعكس جمالية تموّج الجبال في مدينة تشونغتشينغ.
وتابع: الخيزران المستخدم في العمل يمثّل العلامة التجارية في تشونغتشينغ التي كانت ذات يوم جزءاً من هوية مملكتي با وشو القديمتين.