"الغذاء والدواء" الرقابية تعزز سلامة ومأمونية المستحضرات الصيدلانية

وأطلق المركز مبادرات عدة لتعزيز السلامة الدوائية، منها إنشاء مجموعة من مراكز التيقظ الفرعية في المستشفيات المرجعية من أجل التأكد من جودة وسلامة ومأمونية وفعالية الأدوية المتداولة في المملكة عبر الاكتشاف المبكر للأعراض الجانبية للأدوية ومنع حدوث الأضرار الناتجة عن استعمالها، ويستهدف المشروع إنشاء مراكز التيقظ الفرعية (20-25 مركزًا موزعة على المستشفيات المرجعية في المملكة) بهدف الإسهام في تكوين مجتمع للتيقظ الدوائي في المملكة من خلال نشر مفهوم التيقظ الدوائي، وتنظيم ورش وحملات توعوية في المنشآت الصحية لرفع وعي الممارسين الصحيين، وتقديم الاستشارات الدوائية الإسهام في تطبيق خطط تقليل المخاطر، إضافة إلى التواصل بشكل سريع مع المركز الوطني للتيقظ في حال وجود بلاغات خطيرة ومتكررة.