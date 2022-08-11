"الغذاء والدواء" تُحَذر من "التسويق المضلل" للأغذية عالية الملح والسكر والدهون على الأطفال

وأفادت الهيئة في فيديو على حسابها بتويتر، أن الدراسات أثبتت التأثير السلبي لقوة الإعلانات عن الوجبات السريعة، على معدلات السمنة لدى الأطفال، والتي زادت في الآونة الأخيرة وفق أرقام منظمة الصحة العالية بسبب التسويق لمنتجات عالية السكر والدهون؛ مما يؤثر على مفهوم الغذاء الصحي لدى الأطفال والمراهقين وعاداتهم الغذائية.