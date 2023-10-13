"النقل" تنتصر لضحايا "طريق الرين" وتضع حدًّا لحوادثه القاتلة بإنهاء 83% من ازدواجيته

وقد انتهت المرحلتان الأولى والثانية بطول 140كم بنسبة 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في المرحلتين الثالثة والرابعة 87%، البالغ طولهما 88 كم، في حين بلغت في المرحلتين الخامسة والسادسة 80 %، البالغ طولهما 72 كم، فيما سجلت نسبة الإنجاز في المرحلتين السابعة والثامنة 85%، البالغ طولهما 112 كم، ووصلت النسبة في المرحلة التاسعة 55 %، البالغ طولها 34 كم، وسجلت نسبة 63% في المرحلة العاشرة، البالغ طولها 33 كم، في حين سجلت نسبة الإنجاز في المرحلة الحادية عشرة 84%، البالغ طولها 35 كم، وفي المرحلة الثانية عشرة سجلت نسبة إنجاز 54 %، البالغ طولها 45 كم، أما المرحلة الثالثة عشرة، التي يبلغ طولها 90 كم، فهي تحت الترسية.